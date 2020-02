Campagne: 1 dag geen woninginbraken

Een Gelderse campagne om één dag geen inbraken te hebben moet aandacht vestigen op de dingen die mensen zelf kunnen doen om een inbraak te voorkomen. De campagne 1DagNiet is een succes en wordt internationaal opgepikt. Donderdag wordt in Nederland, België en Duitsland actie gevoerd.



De dag werd vorig jaar voor de eerste keer gehouden. Het is een initiatief van Patrick Fluyt uit Zutphen, Tim Roskam uit Apeldoorn en Jelly Knoll uit Zwolle. Fluyt is in het dagelijks leven agent, maar het is geen officiële actie van de politie. 'Als je als agent ergens komt vertellen over veiligheid, dan is de vraag altijd direct: maar wat doen jullie er aan? Maar de mensen zelf kunnen er het meeste aan doen.'

Actie uitgebreid naar Duitsland en België



In diverse plaatsen zijn activiteiten. In Winterswijk zelfs 24 uur lang. Zo controleert de politie daar met de Duitse collega's bij de grens en roept de dierenambulance mensen die hun hond uitlaten op extra op te letten. Fluyt voert zelf campagne in België om mensen bewust te maken van de risico's. 'Dan komt de verandering vanzelf.'

Mij overkomt dat niet, ik woon in een goede buurt

Fluyt: 'Ik ken plekken in het buitengebied waar je zo het erf op kan lopen en 'goed volk' kan roepen en naar binnen kunt lopen. Dat soort buurtgemeenschappen zijn hartstikke mooi, maar tijden veranderen.'

Tips om inbraken te voorkomen

Fluyt geeft veel tips: 'Bel bij verdachte situaties 112, start een WhatsApp groep, kijk naar buiten. Je kent je straat zelf het beste; je weet wat er hoort. Spreek iemand die je niet kent even aan, dat is al genoeg. En bel bij verdachte situaties de politie, ook voor iemand in de straat die je niet kent. Ik rijd liever één keer te vaak, dan één keer te weinig.'

Op de website van de politie kunt u zien hoe vaak er de afgelopen weken in uw buurt is ingebroken.