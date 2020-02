Duitsers gepakt voor dood Nijmegenaar

De 36-jarige Nijmegenaar verdween begin november tijdens een bezoek aan Duitsland.

De twee werden aangehouden in in een huis in Duisburg dat niet ver van de plaats ligt waar het lichaam van Polat werd gevonden. In het huis werd ook een hennepkwekerij aangetroffen.



Polat handelde in drugs en was met veel contant geld en drugs onderweg naar Keulen. Onderweg maakte hij een tussenstop in Duisburg, waar zijn lichaam enkele weken later bij een sluis werd gevonden. Volgens de politie is hij door 'zwaar geweld' om het leven gekomen.

De Duitse politie onderzoekt de zaak.