'Afwachten of iedereen vandaag weer gas heeft'

Het is nog maar de vraag of iedereen vandaag in Apeldoorn weer gas krijgt.

'Vandaag zullen we de meeste mensen weer proberen aan te sluiten, maar we kunnen dat niet garanderen. 'Het is slecht weer, dat maakt het werk lastig. Daarnaast is het de vraag of iedereen thuis is', aldus een woordvoerder van Liander vrijdag. UPDATE: inmiddels is duidelijk dat sommige mensen pas zaterdag of zondag weer aangesloten worden.



Sinds zondag hadden ruim 1200 mensen geen gas. Tot nu toe hebben 272 huishoudens, de helft van het aantal aansluitingen, weer gas. Vrijdag wordt dus geprobeerd om het grootste deel weer aan te sluiten bij de mensen thuis.



Bij degene die niet thuis waren in de afgelopen dagen werd het slot geforceerd. Dit omdat Liander de huizen binnen moest om de gastoevoer af te sluiten. Uiteraard werden die sloten daarna weer gerepareerd. Bij iedereen is de gastoevoer nu dicht, dus Liander hoeft geen sloten meer te forceren. Bewoners krijgen dus weer langzaamaan gas. Liander zet de toevoer ook weer open. Bewoners die niet thuis zijn kunnen met een instructiebrief van Liander zelf zorgen dat hun gastoevoer weer open gaat.

Liander blijft het komende weekend met een storingsdienst in Apeldoorn. Als er mogelijk nog verstoringen optreden, kan de storingsdienst meteen helpen.



Compensatie niet voor iedereen

De bewoners van de wijk Anklaar krijgen van Liander een compensatie voor hun dagen zonder gas, maar niet iedere bewoner krijgt die compensatie. In het verzorgingstehuis zullen lang niet alle individuele bewoners geld krijgen. 'Nee het verzorgingstehuis heeft waarschijnlijk één aansluiting. Dus zij krijgen de compensatie éénmalig. Het is aan de directie van het verzorgingstehuis hoe deze compensatie wordt verdeelt', aldus een woordvoerder van Liander.