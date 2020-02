Wat betekent de nieuwe dienstregeling voor u?

Omroep Gelderland zocht uit wat er in Gelderland verandert. Via de reisplanner van de NS kunt u bekijken wat de wijzigingen voor uw reis betekenen.

Nachttreinen

Sinds vrijdagnacht rijden er nachttreinen vanuit de randstad naar Arnhem en Nijmegen. De politiek in Arnhem en Nijmegen lobbyt al jaren voor een aansluiting op het nachtnet. De treinen rijden in het weekend 's avonds ook langer door.

Twee treinen per uur



Vanaf Oosterbeek en Wolfheze vertrekt voortaan twee keer per uur een trein. Dat was in de daluren nog één keer.

Meer treinen tussen Apeldoorn en Amersfoort

Tussen Amersfoort, Apeldoorn en Deventer gaan per uur drie in plaats van twee Intercity's rijden. De extra treinen rijden overdag in de daluren; de frequentie in de spits blijft met vier keer per uur gelijk.

Nieuw station Nijmegen en meer treinen naar Wijchen

Op het traject Nijmegen - Wijchen wordt een nieuw station geopend: Nijmegen Goffert. Daarnaast rijdt op dit traject straks ieder kwartier in de spits een Sprinter in beide richtingen.

In Nijmegen wordt bovendien elk kwartier een aansluiting geboden tussen de Sprinters van/naar Wijchen en de Intercity's van/naar de Randstad.

De veranderingen voor Breng en Arriva vindt u in dit artikel.