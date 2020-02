Inwoners Klarenbeek slachtoffer babbeltruc; rekeningen geplunderd

Daardoor kon een nog onbekende man geld van meerdere rekeningen van de Klarenbekers halen.



Rond half 4 belde een man aan bij een 77-jarige vrouw. Hij zei dat hij een medewerker van de bank was en maakte de vrouw wijs dat haar bankpassen moesten worden ingenomen. Een koerier zou de passen ophalen. Toen even later een andere man aanbelde die de passen van de vrouw kwam ophalen, gaf de bewoonster deze af. Daarna werden de rekeningen van de vrouw geplunderd.



De koerier is volgens de politie een man van rond de 50 jaar, zo'n 1.85 lang en blank. Volgens het slachtoffer was de man fors gebouwd. Hij had een rond hoofd, een dik gezicht en een dikke nek. Na het ophalen van de passen zou hij zijn vertrokken in een zwarte auto. De politie is op zoek naar getuigen en waarschuwt mensen nooit hun bankpas af te geven.

'Man sloeg waarschijnlijk vaker toe'

De man van de babbeltruc sloeg dus waarschijnlijk nog een keer toe in Klarenbeek. Op dezelfde vrijdag is een tweede persoon slachtoffer geworden van de babbeltruc. Het ging om een bewoner uit de zelfde straat als de 77-jarige vrouw, zo meldt de politie. 'Er is één keer honderden euro's van de rekening gehaald en één keer ongeveer duizend euro.'



De politie ziet ook overeenkomsten tussen de babbeltruc in Klarenbeek en een babbeltruc uit Voorst, waar het programma DossierGLD aandacht aan heeft besteed. De politie sluit niet uit dat het telkens om dezelfde man gaat