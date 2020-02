Extra banen in huishoudelijke hulp door geld Van Rijn

Van de gemeenten die een plan hebben ingediend bij staatssecretaris Van Rijn om banen in de huishoudelijke hulp te behouden, weet een groot deel inmiddels waar ze aan toe is.

In veel gemeenten kunnen een hoop banen behouden blijven en in sommige gemeenten kunnen extra banen gecreëerd worden.

In de gemeente Arnhem komen er ongeveer 79 banen door het geld van de staatssecretaris. Deels gaat het om al bestaande banen, deels om nieuwe banen. 'Daar zijn we blij mee natuurlijk, in de komende maand gaan we goed kijken hoe deze banen precies ingedeeld gaan worden', meldt een woordvoerder van de gemeente Arnhem. In Renkum krijgt men 9 fte ter beschikking, hiermee wil de gemeente ongeveer 26 parttime banen in de thuiszorg creëren. 'We zouden de huishoudelijke hulp sowieso niet schrappen en met dit geld kunnen we extra banen creëren. Daar zijn we blij mee.'



De gemeente Brummen gaat uit van 20 arbeidsplaatsen die gecreëerd kunnen worden met het geld. Epe krijgt geen extra geld van het Rijk. Die gemeente gaat wel door met huishoudelijke hulp.



Veluwe behoudt ook banen

In Apeldoorn zal in 2015 voor 116 hulpen het dienstverband intact blijven door het extra geld. Zij zullen dan tussen de 12 en de 15 uur hulp kunnen bieden. In 2016 zullen 153 hulpen hun baan behouden. Wethouder Paul Blokhuis: 'Wij hebben het kabinet om extra geld gevraagd en dat hebben we gekregen, ik ben blij dat we in ieder geval de eerste twee jaar meer huishoudelijke hulp kunnen blijven bieden aan meer cliënten. Dat is ook fijn voor de mensen die werken in deze sector. Wij hopen hiermee ook dezelfde hulp te kunnen blijven bieden als nu.'



In Ede zullen er 135 banen behouden blijven van 12 uur in de week. 'Wij zijn daar blij mee, we kunnen hierdoor de zorg de komende twee jaar goed blijven uitvoeren', aldus een woordvoerder van de gemeente.

Het extra geld levert in Voorst geen extra banen banen, wel heeft het volgens de gemeente een 'positief effect voor de huidige werkgelegenheid'. De meeste inwoners verliezen volgend jaar 1 uur thuishulp in de week. Door het extra geld kunnen ze dat uur gunstiger inkopen, aldus een woordvoerster. De betrokken worden per brief ingelicht.



Eerder werd al duidelijk dat op de Noord-Veluwe, waar Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten onder vallen, 530 banen behouden blijven.

Nog niet bij elke gemeente duidelijk



De gemeenten Ede, Apeldoorn, Barneveld, Hattem, Nijkerk en Nijmegen hebben ook een plan ingediend bij staatssecretaris Van Rijn, maar daarvan is nog niet bekend hoeveel banen zij kunnen behouden of creëren.

