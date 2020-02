Mogelijk verband tussen ontvoeringen Nijmegen en Sevenum

De politie onderzoekt of een man en een vrouw die maandag zijn aangehouden voor een ontvoering in Limburg ook iets te maken hebben met ontvoeringen in Nijmegen.Het gaat om een man van 37 uit Kessel en een vrouw van 25 uit het Duitse Nettetal.

Ze zouden op 21 november in Sevenum een meisje van 17 in een auto hebben getrokken en in de kofferbak hebben gelegd. Het meisje wist via de achterbank te ontsnappen.

Ontvoering jongen en meisje



Mogelijk hebben de man en de vrouw ook iets te maken met ontvoeringen in Nijmegen. Een meisje van 17 werd vrijdagavond 31 oktober op de Nieuwstadweg door 2 mannen een busje in getrokken. Volgens haar wilden ze haar beroven. Het meisje zou een eind verderop, op de West Kanaaldijk bij de wijk Weezenhof, weer uit het busje zijn gezet.



In de nacht erop werd een jongen in een woning aan de Lijnbaanstraat in Nijmegen naar eigen zeggen overvallen door meerdere mannen. Ze bedreigden hem en namen hem mee in een auto. In de wijk Zwanenveld, bij het winkelcentrum, werd hij uit de auto gezet.