App maakt bewegen voor goed doel makkelijker

Het is niet gek dat er zo langzamerhand een zekere moeheid optreedt om mee te doen voor het goede doel. Een mobiele app medeontwikkeld door de Martijn Nieuwenhuis uit Oosterbeek moet dat makkelijker maken.



Geld verdienen met bewegen



Met die app, Fundrunner, kan een buitenactiviteit (zoals fietsen, wandelen, hardlopen) omgezet worden in een donatie voor een goed doel. De deelnemende bedrijven sponsoren per kilometer een vast bedrag in ruil voor een bericht op de sociale media. In de eerste maand, afgelopen november,is er met de app 5525 kilometer omgezet in 1101,18 euro met in totaal 625 activiteiten voor 11 verschillende goede doelen.

Hoe werkt het?

Bij het begin van activiteit kan in de Fundrunner app het soort activiteit, een goed doel en een sponsor worden gekozen. Deze sponsor biedt een kilometervergoeding (met vaak wel een maximaal bedrag). Een voorbeeld: Verzekeraar X biedt 50 eurocent per gewandelde kilometer met een maximum van 2,50 euro. De persoon wandelt 4,41 kilometer, dat levert 4,41 x 0,50 = 2,20 euro op voor het gekozen doel. Vervolgens plaatst de persoon een bericht op Twitter of Facebook over deze prestatie in combinatie met met een automatisch bericht van de sponsor.



Binnenkort ook regionale functies

Fundrunner is ontwikkeld door een adviesbureau dat fondsen werft voor goede doelen. Grote namen zoals Cordaid, De Zonnebloem, Rode Kruis, Natuurmonumenten, Leger des Heils en Vluchtelingenwerk Nederland doen al mee als goed doel. In de nabije toekomst is het de bedoeling dat via positiebepaling ook gekozen kan worden voor kleinere doelen en sponsoren uit eigen regio. De app is nu nog alleen beschikbaar voor Androidtoestellen en is begin 2015 ook voor de iPhone beschikbaar.