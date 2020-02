Pleidooi NEC in raad Nijmegen voor stadionplannen

Directeur Bart van Ingen heeft namens NEC een pleidooi gehouden in de gemeenteraad van Nijmegen over de stadionplannen van de voetbalclub.$(document).ready(function(){createJwPlayerMultipleFiles('cover_container_1787415','http://www.omroepgelderland.nl/web/show/id=1839498/cachetimeout=30/elementHolder=1787334/elementId=1787415/jellycontentids=2076695/mediahost=media.omroepgelderland.nl/ssiObjectClassName=nl.gx.webmanager.cms.mediarepository.MediaCollectionElement/ssiObjectId=1787415/thumbnailHeight=280/thumbnailWidth=500/timing=201504300245/webid=26098/presentationid=338526','http://www.omroepgelderland.nl/web/show/id=1839498/cachetimeout=30/elementHolder=1787334/elementId=1787415/jellycontentids=2076695/mediahost=media.omroepgelderland.nl/ssiObjectClassName=nl.gx.webmanager.cms.mediarepository.MediaCollectionElement/ssiObjectId=1787415/thumbnailHeight=280/thumbnailWidth=500/timing=201504300245/webid=26098/presentationid=338526/mobile=true',false,false,500,280);$.ajax({type: "GET",url: "http://rss.omroepgelderland.nl.kpnis.nl/public/playlist.php?data=" + escape("http://www.omroepgelderland.nl/web/show/id=1839498/cachetimeout=30/elementHolder=1787334/elementId=1787415/jellycontentids=2076695/mediahost=media.omroepgelderland.nl/ssiObjectClassName=nl.gx.webmanager.cms.mediarepository.MediaCollectionElement/ssiObjectId=1787415/thumbnailHeight=280/thumbnailWidth=500/timing=201504300245/webid=26098/presentationid=338526"), dataType: "xml",success: function(xml) {$('#playlist_list').append('Media bij dit artikel');$('#playlist_list').append('');$(xml).find('track').each(function(){var type = $(this).find('type').text();var title = $(this).find('title').text();var location = $(this).find('location').text();$('#playlist_ol').append(''+title+' \(' + type.toLowerCase() + '\)');});$('#playlist_list').append('');}});});Regeling over deel huurachterstandNEC heeft de huur over dit jaar niet meer betaald.

Over het half jaar in de eredivisie is inmiddels een regeling gesloten, maar de laatste maanden kan de club nog niet betalen. De Nijmeegse club verkeert momenteel in financiële problemen en stevent voorlopig op een tekort van 2 miljoen euro af. Van Ingen pleitte voor een andere benadering.

Stadionplannen

De Nijmeegse club verkocht het stadion in 2003 aan de gemeente voor twaalf miljoen euro. Daarbij werd een huurcontract voor veertig jaar afgesloten voor in totaal 24 miljoen euro. Daar wil NEC nu graag vanaf. De club wil bij voorkeur eigenaar worden van stadion De Goffert, wellicht samen met private investeerders. Maar er is ook een variant waarbij NEC samen met de gemeente het stadion renoveert en uitbreidt tot ongeveer 16.000 plaatsen, zodat de exploitatie verhoogd kan worden. "Als wij in deze accomodatie blijven, worden wij in het huidige speelveld links en rechts ingehaald. Duizend plaatsen meer betekent ongeveer een miljoen euro hoger in de begroting. Als we nu spelers verkopen om de exploitatie rond te krijgen, spelen we straks structureel in de middenmoot van de Jupiler League. En de onderhoudskosten zijn ook nog een 200.000 euro per jaar."

Janboel

Raadsleden hadden diverse punten van kritiek, vooral op het feit dat NEC de huurachterstand niet heeft kunnen voldoen. Hans van Hooft van de SP sprak Van Ingen aan op het feit dat NEC gemeenschapsgeld niet kan betalen. Daarom eist de partij harde garanties voor betalingen, waaronder de huur. CDA-raadslid Mark Buck vindt dat NEC er een janboel van heeft gemaakt. Andere partijen prezen de directeur voor zijn transparante optreden. "Dat zijn we in het verleden niet gewend van NEC."

Maatschappelijk belang

Diverse NEC-supporters waren ook aanwezig bij het optreden van Bart van Ingen, die ook wees op het maatschappelijk belang van de voetbalclub voor de stad Nijmegen. "De Goffert is niet alleen een stadion, maar ook een maatschappelijke ontmoetingsplaats."