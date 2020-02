'Van Hattem failliet door ingrijpen NVWA'

Van Hattem Vlees BV uit Dodewaard is failliet gegaan doordat het bedrijf in februari stil is gelegd door de NVWA, deNederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Dat zegt curator Cees Klomp die het faillissement onderzoekt.

'Als je 6 of 7 weken niet mag slachten, lopen de afnemers weg, terwijl de kosten gewoon doorlopen. Het kan niet anders dan dat je zo in de problemen komt', aldus Klomp.

In februari van dit jaar werd Van Hattem door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit beschuldigd van fraude met paardenvlees. Enkele tientallen aangevoerde pony's waren niet terug te vinden in de administratie van Van Hattem en zijn volgens de NVWA mogelijk vermengd met rundvlees en ook als zodanig verkocht.

De NVWA besloot het bedrijf tijdelijk te sluiten en eiste dat het vlees van de markt zou worden gehaald. Van Hattem heeft altijd ontkend dat er stiekem vlees is gemengd. Volgens het bedrijf is daar ook nu nog steeds geen bewijs voor.



Onderzoek curator



De schuldeisers van het bedrijf zijn een paar honderd vee- en vleesleveranciers: boeren en groothandelaren. Zij hebben in totaal nog zo'n 2,5 miljoen euro tegoed van Van Hattem. De afgelopen weken is geprobeerd om buiten de rechter om tot een oplossing te komen, maar dat is niet gelukt.



De schulden kon Van Hattem niet betalen, omdat de bank het krediet van het Dodewaardse bedrijf niet wilde uitbreiden. Een andere partij die het bedrag wilde voorschieten is niet gevonden, met als gevolg dus een faillissement. Dat werd maandag bekendgemaakt.



Eigenaar Ben van Hattem zet zijn werkzaamheden op dit moment voort via zijn nieuwe bedrijf Dutch Meat Company. De curator gaat onderzoeken in hoeverre daar met eigendommen van Van Hattem Vlees BV wordt gewerkt en of het opzetten van dit nieuwe bedrijf wel mocht.



Strafrechtelijk onderzoek afgerond



De NVWA verwijst voor een reactie naar het Openbaar Ministerie. Het OM zegt dat het strafrechtelijk onderzoek naar de verdenking dat Van Hattem heeft gefraudeerd is afgerond. Er wordt nu bekeken welke vervolgbeslissing er komt: niet vervolgen, boete opleggen of dagvaarden. Mocht het tot strafrechtelijke vervolging komen dan duurt het nog zeker een jaar tot anderhalf jaar voordat er een uitspraak is.

Als er geen bewijs is van fraude bij Van Hattem, of als het bedrijf vrijgesproken wordt- met andere woorden: als het bedrijf ten onrechte is stilgelegd - dan is het volgens de curator geen automatisme dat de NVWA aansprakelijk gesteld kan worden.