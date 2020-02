Studenten zeggen sorry voor ingestorte vloer

De studenten in Ede die verantwoordelijk zijn voor het instorten van een vloer in een studentenpand, hebben hun excuses aangeboden aan huiseigenaar Jos van Leerdam.

Dat meldt de eigenaar vrijdagmiddag aan Omroep Gelderland. Vier studenten raakten gewond bij het ongeluk.

Even na vier uur vandaag zijn de kamers in het deels vernielde huis vrij gegeven voor bewoning. Alleen de kamer waarvan de vloer is ingestort op de eerste verdieping is op last van de politie en brandweer afgesloten.



Strafbaar feit of verwijtbaar gedrag?



Burgemeester Van der Knaap van Ede laat vrijdagmiddag in een brief aan de gemeenteraad weten dat justitie onderzoekt of er sprake is van een strafbaar feit of verwijtbaar gedrag. Hij meldt tevens dat het pand aan alle vergunningen voldoet en dat de laatste controle in mei van dit jaar is geweest. In februari 2013 is het pand uitgebreid gecontroleerd door de inspectie voor Leefomgeving en Transport. Ook toen bleek alles in orde.



'We zijn allemaal ooit jong geweest'



Voor eigenaar Van Leerdam dreigt een financiële strop. De schade die is ontstaan aan de onderliggende ijssalon kan waarschijnlijk wel worden verhaald op de verzekering, maar de schade aan het pand niet. De huiseigenaar zelf zegt weinig begrip te hebben voor wat gebeurd is, maar zo zegt hij: 'We zijn allemaal ooit jong geweest'.



Hij gaat wel de huurcontracten dan zijn panden aanpassen zodat er voortaan niet meer dan een maximum aantal personen aanwezig mag zijn in de kamers.

Maandag begint een aannemer met het herstel van het pand aan de Notaris Fischerstraat en de onderliggende ijssalon. Hoe lang dat precies gaat duren is nog onduidelijk, maar Jos van Leerdam rekent op minimaal anderhalve week.

Zeldzame gebeurtenis



Op Radio Gelderland reageerde bouwkundig ingenieur Han Krijgsman vrijdagmiddag op Radio Gelderland. 'Een zeldzame gebeurtenis', was zijn antwoord op de vraag van presentator Frank van Dijk hoe vaak dit soort ongelukken gebeuren.