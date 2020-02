'Vogelgriep nekt pluimveebedrijven'

De uitbraak van vogelgriep in het Utrechtse Hekendorp kan de doodsteek betekenen van pluimveebedrijven in Nederland.

Dat zei Gert-Jan Oplaat, voorzitter van de Vakbond van Pluimveehouders, dinsdag op Radio Gelderland. Het was toen nog niet bekend dat de vogelgriep zich niet had verspreid.



'Andere landen sluiten de grenzen om te voorkomen dat het virus daar naartoe wordt gebracht. Dus is het van belang dat we aantonen dat het virus maar bij een bedrijf is en dat de export weer op gang kan komen', stelt Oplaat. Zuid-Korea weert al Nederlandse kippen en eieren.

'8000 mensen die in een kippenslachterij werken, konden gisteren niet aan de slag. Vandaag en morgen kunnen ze ook niet aan het werk. In een pluimveebroederij worden 2 miljoen kuikens per dag geboren, die kunnen niet worden getransporteerd. Dus u kunt zich voorstellen wat de schade is. Er zullen zeker een aantal bedrijven zijn die het heel moeilijk krijgen of over de kop gaan', aldus Oplaat.

De voorzitter is wel voorzichtig optimistisch. 'We hopen dat het beperkt blijft tot dat ene bedrijf in Hekendorp.' Om te zorgen dat het virus zich niet verspreid mag er 3 dagen geen pluimvee, eieren en poep worden vervoerd.