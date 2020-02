Opgelucht ademhalen na opheffing vogelgriepregels

Ook kinderboerderijen mogen weer open. De ophok- en afschermplicht blijven voorlopig wel gehandhaafd.



Reactie pluimveehouders



Berry Heijink, pluimveehouder uit Zutphen: 'Voor ons houdt het in dat de eieren weer mogen worden opgehaald. Waarschijnlijk komen ze morgen al langs. Gelukkig heb ik heb voor 4 dagen opslag, en er is 3 dagen lang een vervoersverbod geweest. Daardoor heb ik vooralsnog niet veel schade geleden. Maar wat zal het met de prijs van de eieren doen?'



Wijnand van de Mheen, pluimveehouder uit Terschuur: 'Het nieuws kwam eigenlijk veel eerder dan verwacht. Ik ben verbaasd dat al zo snel bekend was dat er geen nieuwe uitbraken zijn en het verbod is opgeheven. Staatssecretaris Dijksma had ook kunnen wachten tot woensdagmiddag, maar dat heeft ze gelukkig niet gedaan.'

Vakbond Pluimveehouders



Voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders Gertjan Oplaat is blij dat er geen nieuwe gevallen van vogelgriep zijn bijgekomen. Hij vindt het wel verstandig dat de ophokplicht nog een maand van kracht blijft. Oplaat pleit er voor om ieder voorjaar en ieder najaar pluimvee verplicht binnen te houden.

LTO Nederland



Ook Eric Hubers van Land- en Tuinbouworganisatie LTO is blij met de opheffing van het vervoersverbod: 'Een pak van mijn hart en ik ben erg opgelucht dat er geen nieuwe gevallen van vogelgriep zijn gevonden'

'Waakzaamheid blijft wel geboden. Het beeld in West-Europa is nog niet stabiel. Pluimveehouders hebben de afgelopen dagen tal van adviezen gekregen over onder meer hygiënemaatregelen en daar moeten we scherp op blijven. Het is niet voor niets, dat de ophokplicht nog een maand van kracht blijf', aldus Hubers.



Voor sommigen te laat



Voor vogelvereniging De Goudvink uit Epe is het volgens voorzitter Jan Scholten helaas te laat; de jaarlijkse kleine kring tentoonstelling kan niet meer doorgaan. Ook de Kleindierenmarkt in Barneveld gaat woensdag niet door.