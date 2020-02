Toch winkelen op zondag in Ede?

In 2013 was 68% nog tegen.

Door de mogelijke komst van belevingscentrum de Fietser is de discussie aangewakkerd. Dat testcentrum voor fietsen mag ook op zondag de deuren openen. Het college van B en W heeft beloofd er volgend jaar een referendum over te houden en onderzoek te gaan doen naar openstelling van winkels op zondag. Maar voor vestigingsmanager Edwin Koekoek van de Mediamarkt in Ede kan het niet snel genoeg gaan. 'Er vloeit omzet weg naar andere grote steden als Arnhem en Utrecht. Ede raakt zo de regiofunctie kwijt, die ze heeft en verdient', legt hij uit.

Enquête

De Mediamarkt heeft daarom een enquête gehouden over koopzondag in Ede. 139 van de 220 ondernemers hebben gereageerd. Een ruime meerderheid wil op de rustdag de deuren openen. Ook het winkelend publiek is voor openstelling van winkels; tweederde van de ondervraagden zei 'ja'.

'Zondag moet een rustdag blijven'



De christelijke kant van Ede maakt zich zorgen over de rustdag. Maarten Burggraaf, voorzitter van de kerkraad van de Grote Kerk Ede, kijkt met argwaan naar de discussie. 'Ik hoop van harte dat het niet doorgaat. Dat we hier in Ede toch de collectieve rustdag in stand houden. Want die is belangrijk, zowel voor kerkgangers als voor niet-kerkgangers.'