Sint-Maarten, Sint-Maarten, de koeien hebben staarten...

Morgen is het namelijk 11 november, Sint-Maarten. Dat betekent voor veel kinderen: snoep ophalen langs de deuren.



Bedelaar



Sint-Maarten is de feestdag van de Romeinse soldaat Martinus. Hij raakte rond het jaar 350 na Chr. geïsoleerd van zijn legerafdeling en stuitte bij de poorten van Amièns op een halfnaakte bedelaar. Martinus had geen eten, maar bood hem de helft van zijn mantel aan om hem tegen de kou te beschermen. Het feest staat daarom in het teken van delen.



Zaltbommel



Sint-Maarten is niet bij iedereen bekend, maar in Zaltbommel wel. Want zoals het daar wordt gevierd, vind je het nergens. Daar verschijnt Sint-Maarten al sinds 25 jaar op een paard in de kerk. Hij beeldt daar op een podium samen met de bedelaar en een groep bedelaarskinderen de manteldeling uit. Daar is nog veel meer over te vertellen. Het hele verhaal is te vinden op www.eenwagenvolverhalen.nl.



Uiteindelijk gaan de kinderen in ieder geval op bedeltocht, voorzien van lampionnen. In de hoop dat de stadsbewoners wat van hun snoep willen delen.

Doesburg

Ook in Doesburg en Arnhem wordt Sint Maarten uitgebreid gevierd. Elders in de Liemers gaan de kinderen niet langs de deuren op 11 november. Edwin Lamers uit Lobith laat weten dat hij met zijn kinderen naar het Duitse Elten gaat om daar mee te lopen in een Sint Maartenoptocht. Uit Hattem komen verhalen over de Sint Maartensviering op 10 november.

In het TV Gelderland-programma 'Een wagen vol verhalen' is vanavond aandacht voor het jaarlijkse feest in Zaltbommel. Het programma begint om 18.25 uur en wordt elk uur herhaald.