Bob (13 jaar) begraven in Buurmalsen

Hij kwam vorige week maandag om het leven bij een verkeersongeluk in Buurmalsen. Er kwamen honderden mensen op de dienst af.

De herdenkingsdienst was in de Hooge Schuur op Landgoed Marienwaerdt in Beesd, waarna hij in Buurmalsen werd begraven. Vele aanwezigen waren met de fiets gekomen, op verzoek van de voetbalclub V.V. Tricht, waar Bob een gewaardeerd lid was. Die oproep was mede omdat de rouwstoet over smalle dijken en wegen reed. Op zijn tocht naar de begraafplaats passeerde de rouwstoet het voetbalveld van V.V. Tricht, waar jeugdspelers in clubtenue een erehaag vormden.



Bij het ongeluk in Buurmalsen raakte de zus van Bob gewond.