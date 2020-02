Insecten klaarmaken: bakken, braden of koken?

Vorige week werd bekend dat supermarkten zoals Jumbo binnenkort eetbare insecten gaan verkopen. Maar hoe maak je insecten klaar? Daarom in het TV Gelderland-programma Kluiven met Kleijs woensdag aandacht voor deze voedzame diertjes.

Wormen en larven op je bord

De meeste insecten zullen bij de supermarkt in de schappen liggen als ballen van meelwormen, burgers van Buffalo-wormen en zoutjes van Wasmotlarven. In Belgische supermarkten zijn al sinds oktober burgers, schnitzels en nuggets met gemalen Buffalo-wormen te koop. In Nederland zijn eetbare insecten nu alleen nog verkrijgbaar bij de groothandel, delicatessenwinkels of via internet. De insecten die voor consumptie worden gekweekt zijn sprinkhanen, meelwormen en diezelfde Buffalo-wormen.

Rob kookt met insecten

Maar wat kun je nu maken met die insecten als je geen kant-en-klare wormenballen wilt eten? Rob Kleijs gaat koken met Henk van Gurp, wereldberoemd insectenkookboekenschrijver. Van Gurp is kookdocent aan de Rijn IJssel Vakschool in Wageningen. Al meer dan 20 jaar houdt hij zich bezig met entomofagie oftewel het eten van insecten. In 2011 schreef hij met Arnold van Huis en Marcel Dicke 'Het Insectenkookboek'.

Kluiven met Kleijs is woensdagavond te zien bij TV Gelderland om 18.20 uur. Daarna wordt het programma ieder uur herhaald.