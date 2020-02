Toon mij jouw plas en ik zeg je wie je bent

Pies, urine. Voor de dokter. In urine zitten stoffen die gezondheidsklachten kunnen verklaren: eiwitten, bloed, ontstekingsmarkers, glucose. Maar als je met spoed naar de dokter moet of een huisartsenpost, dan pak je wat voorhanden is waar jouw plas in kan.

Truus ter Maaten is doktersassistente van een huisartsenpraktijk in Putten en triagist bij de huisartsenposten in Amersfoort en Barneveld. En als assistente is zij degene die patiënten met klachten in contact brengt met de artsen.

En vaak hebben die patiënten bijzondere potjes en flesjes mee waar hun plas in zit.

Drinkbeker



Zo stuitte Ter Maaten ooit op een meneer die een drinkbeker van zijn zoontje bij zich had. En of hij die beker terug kon krijgen, want zijn zoontje moest die weer mee naar school. Een ander kwam met een potje met schuim op de urine.



'Een shampooflesje uit een hotelkamer', zegt ze. En zo begon het. Truus ter Maaten ging foto's maken van potjes en flesjes urine. 'Ik begon na te denken: wat zit hier achter?'

Collectie

Ze bouwde een collectie op van wel 80 foto's. Potjes met groenten, wijnflessen, bakjes gebakken uitjes en Griekse yoghurt.



Ze is inmiddels gestopt met verzamelen: 'Mensen zijn geen verzamelobjecten.' Maar de belangstelling is zo groot, dat ze overweegt van haar foto's een poster te laten maken. 'Het gaat niet om patiënten. Ik heb vooral willen aantonen dat huisartsen voldoende potjes moeten hebben voor urine van patiënten.'