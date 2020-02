Hackers teisteren onderwijsinstelling ROC A12

De school, met vestigingen in Ede en Velp, heeft sinds vorige week ernstige problemen door een DDoS-aanval. Dat wil zeggen dat het netwerk wordt bestookt met duizenden bezoeken tegelijk en dat zorgt ervoor dat het netwerk heel traag is, of zelfs niet toegankelijk.



Volgens een woordvoerder van de school zijn er al sinds de zomer problemen, maar sinds een week nemen de DDoS-aanvallen in hevigheid toe. Daarmee wordt de school in het hart geraakt, aldus Toine Schinkel van het College van Bestuur. Docenten bereiden lessen elektronisch voor, en door de netwerkproblemen kunnen de leerkrachten niet bij de lesstof. Daarnaast kunnen leerlingen en docenten soms niet bij hun e-mail.



Maandag waren ook al de websites van veel Wegenerkranten het slachtoffer van een DDoS-aanval. Daardoor waren de sites urenlang onbereikbaar.



ROC A12 heeft nu zowel bedrijfsrecherche als politie ingeschakeld om te helpen bij het vinden van de daders. Eerder zijn al een aantal studenten opgepakt voor kleinere aanvallen, maar wie er achter de grote aanval van afgelopen week zit, is niet bekend.

Brenno de Winter

Een DDoS-aanval zorgt ervoor dat een netwerk overbelast raakt. Volgens onderzoeksjournalist Brenno de Winter is het doel van zo'n aanval het blokkeren van een dienstverlening. Soms is dat baldadig gedrag. Maar het kan ook een crimineel doel hebben. Sommige hackers proberen met een DDoS-aanval een instelling of bedrijf te chanteren.



Volgens De Winter kan een bedrijf er weinig aan doen als er ineens veel verkeer is. 'Geen enkele website is bestand tegen 100.000 bezoeken in een seconde. Een bedrijf kan wel de kans verkleinen dat het vatbaar is voor een DDoS-aanval.'