'Vogeldieven slaan juist nu toe'

Het overkwam een 83-jarige vogelliefhebber uit Rossum afgelopen dinsdag. Maar diefstal van vogels komt de laatste tijd steeds vaker voor. Dat stelt Wim Theloosen van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV), die daarnaast voorzitter is van het district Gelderland.



'Ja dat is best frapant, het gebeurt eigenlijk altijd in dit seizoen. Dat komt doordat we midden in het tentoonstellingsseizoen zitten. Dan kunnen criminelen de vogels namelijk van tevoren al bekijken.'

'Bijna niet te voorkomen'



Volgens de Elstenaar is diefstal van vogels bijna niet te voorkomen. 'Je kunt je hok goed afsluiten. Maar nee, als dieven ze echt willen, doe je er niks tegen. En dieven willen het ook graag, want met de vogels is goed geld te verdienen', aldus Theloosen. 'Het verschilt per vogel natuurlijk. Sommige zijn 30 euro waard, maar er zijn er ook die wel 150 euro opbrengen.'

'Je ziet ze ook niet meer terug'

De kans dat vogels worden teruggevonden na een diefstal is ook niet zo groot. 'De dieren worden vaak snel naar het buitenland vervoerd en dan zie je ze niet meer terug, zeker niet als het er zoveel zijn als in Rossum.'