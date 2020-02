Weg naar de Bevrijding: na Market Garden nu Noord-Limburg

Het geallieerde offensief dat eind september wordt ingezet richting de Maas is bedoeld om de smalle corridor die sinds operatie Market Garden van de Belgische grens naar Nijmegen loopt te verbreden. Sinds het mislukken van Market Garden staat het plan om snel Duitsland in te trekken op een laag pitje. De geallieerde inspanningen concentreren zich op Midden- en West-Brabant en Zeeland om daar de Duitse defensie op te rollen en de routes naar de al in september veroverde Antwerpse haven veilig te stellen en oostwaarts richting de Maas waar de Duitsers zich versterken in het gebied tussen Sambeek en Venlo en daar een bedreiging vormen.

'Mines, wood and mud'

De strijd in Noord-Limburg zal worden gevoerd in een door zware regenval tot een modderpoel omgevormd landschap met bossen en beken, tegen een sterk Duits front met machinegeweren, zware tanks en mijnen. De Slag bij Overloon, de Loobeek bij Venray die de Britten zullen onthouden als 'Bloedbeek' en de strijd om Blerick en Venlo zijn enkele van de belangrijkste wapenfeiten die de revue passeren in het nieuwe hoofdstuk. 'Overloon, it’s mines, woods and mud, stiff with the enemy all the way!, aldus de verzuchting van een Britse officier die de strijd meemaakte.

