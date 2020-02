Landelijk onderzoek naar mobiele bereikbaarheid

Een motie van deze strekking van het CDA en SP is woensdag door de Tweede Kamer aangenomen.



Het onderzoek moet in kaart brengen wat de technische mogelijkheden en de kosten zijn van volledige mobiele dekking in Nederland. Aan de hand van dit onderzoek kan de politiek bepalen wat er nodig is om de problemen met mobiele dekking op te lossen. Het onderzoek is een aanvulling op het onderzoek van TNO en het Agentschap Telecom dat binnenkort verschijnt.

Meldpunt #Geen112



Het meldpunt #Geen112 van Omroep Gelderland maakte duidelijk dat er op diverse plekken in heel Gelderland problemen zijn met mobiel kunnen bellen van het alarmnummer. Met name rondom Winterswijk en in het Rivierengebied zijn veel klachten.

Tweede Kamer



In september overhandigden Omroep Gelderland, RTV Noord, RTV Drenthe en Omroep Zeeland in totaal ruim duizend meldingen, die bij de verschillende #Geen112-meldpunten waren binnengekomen aan de Tweede Kamer.



In december wordt er opnieuw in de Tweede Kamer gesproken over de problemen met de gebrekkige mobiele bereikbaarheid in de grensregio en andere delen van Nederland.