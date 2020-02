De Kruijf per direct weg als bondscoach Bangladesh

Lodewijk de Kruijf is per direct weg als bondscoach van Bangladesh.

De trainer was sinds begin 2013 trainer in Azië en had nog een lopend contract tot medio 2015.

Aan Ede Stad vertelt De Kruijf dat vooral het niet nakomen van de financiële verplichtingen reden was om afscheid te nemen. Volgens de trainer was ook de bond van Bangladesh tevreden met het vertrek omdat die niet blij was dat De Kruijf de ambassade had ingelicht over de betalingsachterstand.



De inwoner van Lunteren wil na avonturen in Nigeria en Bangladesh nu gewoon in Nederland actief zijn. Via een advocaat probeert de Lunteraan nu alle lopende zaken af te wikkelen.