Parkeerboete voelt niet goed? Bezwaar maken loont!

Dat overkwam een vrouw afgelopen weekend in Arnhem. Toen ze toch beboet werd, bleek hardnekkig bellen naar Parkeerbeheer en het hebben van overtuigend bewijs in de vorm van videobeelden voldoende om de boete te laten verscheuren. Bezwaar maken loont dus. De vrouw zette de beelden op Youtube.



Arnhemse dag tegen Pesten



Magda, de vrouw in kwestie, was in Arnhem in verband met de Internationale Dag van de Stilte. Deze dag is opgezet voor meer aandacht tegen het pesten van vooral jongeren om hun homoseksuele geaardheid. Magda filmde de Arnhemse versie van de dag tegen pesten en deelde gratis knuffels uit aan het winkelend publiek. Ze had de auto in de binnenstad geparkeerd, maar kon geen kaartje betalen omdat de automaat niet werkte.

Het lukt niet...

Boodschap op de motorkap



Het probleem leek creatief te worden opgelost. Haar auto heeft een motorkap met schoolbordverf en daar heeft ze opgeschreven dat de automaat het niet deed. Mocht de parkeerpolitie nog vragen hebben, dan konden ze het 06-nummer bellen dat op de motorkap was geschreven. Aan het einde van de dag waren ze niet gebeld, maar er zat wel een boete onder de ruitenwisser.



U moet gewoon betalen, hoor.

Van het kastje naar de muur



In het filmpje op YouTube (onderaan het bericht te zien) volgt een minutenlange reeks van telefoongesprekken met verschillende gemeentelijke diensten. De uitdrukking 'van het kastje naar de muur' lijkt van toepassing als de vrouw probeert uitleg te krijgen over het hoe en waarom van de parkeerboete. Ze krijgt het advies om maar 'in bezwaar te gaan'. Uiteindelijk wordt haar volharding beloond en blijkt de parkeerbeambte in overleg met zijn leidinggevenden de boete te hebben geseponeerd.



Ik heb nog even overleg gehad...

Reactie Gemeente Arnhem



De gemeente Arnhem laat aan Omroep Gelderland weten dit specifieke geval niet een, twee, drie te kennen. 'Maar als mensen echt kunnen aantonen dat ze niet in staat zijn om een parkeerkaartje te kopen, dan zijn wij echt de beroerdste niet om die bon te verscheuren', aldus een woordvoerder. 'Onze parkeerwachters worden natuurlijk geregeld aangesproken door mensen die het niet eens zijn met hun bon. En je kunt inderdaad bezwaar maken. Het gebeurt echt wel eens dat je dan in het gelijk wordt gesteld.'