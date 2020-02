SpelComputer Museum Bonami van Epe naar Zwolle

Het bedrijf betrekt daar een grotere ruimte. In het museum staan onder meer tal van oude en nieuwe spelcomputers en flipperkasten.

Eigenaar John Groenewold is blij met zijn nieuwe pand. 'Het pand is veel ruimer, in Epe was het eigenlijk te klein. Daarnaast ben ik in Zwolle veel beter bereikbaar.'Met de verhuizing naar een groter pand verwacht de eigenaar meer bezoekers.



In Zwolle zal het bedrijf ook van naam gaan veranderen. Bonami gaat dan 'Nederlands Instituut voor Games en Computers' heten. Eerder was ook de gemeente Utrecht al in gesprek met Bonami, maar de keuze is dus gevallen op Zwolle.