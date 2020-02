Eerlijke Thaise handelsdelegatie in Culemborg

Dat gebeurt in de kader van de landelijke Fairtrade Week.



Culemborg werd vier jaar geleden de eerste Gelderse Fairtrade gemeente. Dat betekent dat ze volgens de regels van organisatie Max Havelaar een voldoende aantal 'eerlijke' ondernemingen en organisaties binnen de gemeentegrenzen heeft. Voorbeeld is ook het Koningin Wilhelmina College, de eerste Gelderse Fairtrade middelbare school. De Fairtrade Gemeente campagne streeft naar eerlijke handel met boeren en producenten in ontwikkelingslanden, waardoor die in staat zijn om zelf hun levensomstandigheden te verbeteren.

Nederlands model



De delegatie bestaat uit vier mensen uit Thailand en drie mensen van het Thai Trade Centre uit Den Haag. Zij willen leren van het Nederlandse model. De delegatie bezoekt onder meer een Fairtrade beurs en luncht in het Koningin Wilhelmina College. In de plaatselijke supermarkt en handelscentrum Fair Plaza maakt men kennis met het aanbod Fairtrade in Nederland.

Extreme armoede

Het is dit jaar alweer voor de zevende keer op een rij dat de landelijke Fairtrade Week wordt gehouden. Van 25 oktober tot en met 2 november staat 'eerlijke handel' in het zonnetje. Nog steeds leven er op de wereld ruim een miljard mensen in extreme armoede.