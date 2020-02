Bouw laatste fase station Arnhem begonnen: het busplein

Maandag is de bouw van het Stationsplein in Arnhem begonnen.

Het is het laatste onderdeel van het nieuwe station, dat eind volgend jaar open gaat.

Vanaf het plein op het dak van de parkeergarage vertrekken dan de trolleybussen, die nu nog met de streekbussen gebruikmaken van het overdekte busstation. De aanleg van het plein duurt zo'n 5 maanden. Volgens de gemeente wordt er vooral overdag gewerkt. In februari of maart vinden er eenmalig 's nachts en in het weekeinde werkzaamheden plaats.

Er wordt intussen druk gewerkt aan de stationshal. Volgende maand wordt begonnen met de werkzaamheden voor de nieuwe entree. Daar komt een grote openbare ruimte, bestraat met natuursteen.

Al sinds 1997 een bouwput

Sinds 1997 is het stationsgebied in Arnhem een grote bouwput. Toenmalig minister Annemarie Jorritsma van Verkeer blies destijds een flat op en startte zo symbolisch de sloop- en opbouwwerkzaamheden in het gebied.

In eerste instantie verliepen de werkzaamheden voorspoedig. In korte tijd stonden er twee grote kantoortorens die als een soort van landmarks boven de stad uit torenen. Ballast Nedam bouwde een perrontunnel. En toen kwamen letterlijk en figuurlijk de eerste scheurtjes in het project. De heiwerkzaamheden voor de terminal veroorzaakten schade aan huizen in de omliggende wijk. Buurtbewoners waren woedend en dienden schadeclaims in.



Er stond ook een nieuwe stationshal gepland. De gemeente, NS en ProRail hadden daarvoor een ontwerp gemaakt en zochten daar een aannemer bij. Alleen die werd in eerste instantie niet gevonden. Er was geen aannemer die het prestigieuze project voor een betaalbare prijs kon bouwen. Uiteindelijk werd Ballast Nedam bereid gevonden het geheel te bouwen voor 37,5 miljoen euro.

Ontevredenheid



De veranderingen in het stationsgebied leiden nog niet tot tevredenheid. Na enorme hoosbuien liepen de parkeergarage en de stationshal afgelopen zomer onder water. Ook reizigers zijn ontevreden. Uit een enquête blijkt dat veel reizigers het station onprettig vinden. De bouw van het hele gebied heeft 75 miljoen meer gekost dan begroot. Het totaalplaatje had zo'n 550 miljoen moeten kosten, maar de teller staat nu al op 625 miljoen.

Boven artikel: een illustratie van het toekomstige busplein van UNSTUDIO