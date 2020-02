Aaltenaar wil alternatieve intocht met Zwarte Pieten

Dat zegt inwoner Rene Graas, die jarenlang de rol van de goedheiligman op zich nam.



'We gaan vanavond om tafel. Al honderden jaren zijn de pieten zwart of bruin. Een Witte Piet past niet in onze cultuur. Zwarte Piet is iets waar je niet aan moet komen.' Een paard is ook al geregeld; de Sint laat zich bij de alternatieve intocht vervoeren op een witte schimmel.

Vergunning



Afgelopen vrijdag werd bekend dat er bij de intocht van Sinterklaas in Aalten een Witte Piet zal zijn, die later zwart wordt. Graas is van plan om de alternatieve intocht op een ander tijdstip te houden. Of hij daarvoor een vergunning krijgt, is nog maar de vraag. 'Ik ga eerst overleggen. Ik heb al vier mensen die Zwarte Piet willen spelen. Ik zal zelf Sint-Nicolaas zijn. Ik krijg veel reacties van mensen die dit een goed plan vinden en zeggen; onmiddellijk doen! Zij vragen zich af of de mensen die achter Witte Piet staan, de weg kwijt zijn!'

Organisator huidige intocht verbaasd

Theo te Linde, de organisator van de huidige intocht, begrijpt niet waar al die commotie vandaan komt. 'Sinterklaas komt in Aalten met Zwarte Pieten, zoals hij dat altijd al heeft gedaan. Daar kan geen enkel misverstand over zijn. Wij nuchtere Aaltenaren houden van Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten', benadrukt hij.

'Tijdens de intocht wordt er vaak door de Zwarte Pieten een bijzondere act gedaan, pieten seilen ab vanaf het gemeentehuis of worden met een ladderwagen van een dak gehaald. Sinterklaas heeft aangegeven dat hij Aalten dit jaar een primeur gunt, door te laten zien hoe een piet een echte Zwarte Piet wordt. Daarom neemt hij voor het eerst een Les Piet mee, die later zwart wordt. Dat lijkt ons leuk voor de kinderen, want daar gaat het allemaal om!'