Moslims pakken ook zelf radicalisering aan

In onder meer Arnhem en Nijmegen gaat het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) informatiebijeenkomsten voor ouders houden. Ook komt er een hulplijn voor ouders die bang zijn dat hun kinderen radicaliseren.



Van de 140 Nederlanders die voor de jihad naar Syrië of Irak zijn afgereisd, is 75 procent van Marokkaanse komaf, zegt Farid Azarkan van de SMN. Volgens hem zitten veel ouders met de handen in het haar. Ze weten niet wat ze met hun kinderen aan moeten, die radicale ideeën hebben. Verontruste Marokkaanse Nederlanders uit onder meer Arnhem en Nijmegen hadden zich bij zusterorganisaties gemeld.

Voor eind dit jaar hulplijn



Het streven is dat de hulplijn voor het einde van dit jaar bereikbaar is. Deze lijn is in eerste instantie bedoeld voor inwoners van jihadgemeenten zoals Arnhem, waaruit diverse mensen zijn vertrokken of willen vertrekken naar Syrië of Irak om daar te vechten. Nijmegen geldt nog niet als jihadgemeente. Het SMN wil bezorgde ouders leren hoe ze signalen kunnen herkennen en ze in contact brengen met onder meer jeugdzorg en politie.

Het SMN heeft de financiering al rond. Volgende maand begint de training van de 16 vertrouwenspersonen.

Cursus door gemeente



Eerder in de gemeente liet de gemeente Arnhem al weten dat ze cursussen gaat geven hoe potentiële jihadgangers kunnen worden herkend. De cursus is voor wijkagenten, jeugdhulpverleners en voor bezorgde moslims.