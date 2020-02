Rollerderbyvereniging Arnhem Fallen Angels zoekt nieuwe leden

Op maandag 27 oktober of woensdag 29 oktober is er in de Rijnhal een zogeheten Fresh Meat Day. Belangstellenden kunnen dan ontdekken wat rollerderby is en kennismaken met de vereniging.



Rollerderby, wat is het?



Rollerderby is een gewaagde sport op rolschaatsen waarbij in teamverband wedstrijden worden gespeeld. Van oorsprong wordt de sport alleen beoefend door dames, maar heren zijn ook welkom bij de Arnhem Fallen Angels als scheidsrechter of als hulp bij wedstrijden. Ervaring op rolschaatsen is een voordeel, maar zeker geen vereiste. Aanmelden is noodzakelijk, zodat de vereniging benodigde materialen zoals rolschaatsen en bescherming kan lenen.

Twee keer per week training



De rollerderbyvereniging in Arnhem bestaat sinds 2011. Twee keer per week wordt er intensief getraind op verschillende niveaus. Naast goed leren rolschaatsen en het spel onder de knie krijgen, wordt er ook veel aandacht besteed aan kracht, conditie en samenwerking.