Boek over neergestorte vliegtuigen Zelhem

Daarin worden 14 vliegtuigcrashes beschreven die plaatsvonden in Zelhem tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Berging Lancaster



Aanleiding om het boek te schrijven was de berging van de Lancaster ED470, vorig jaar in Zelhem. De bommenwerper lag bijna 70 jaar lang begraven in een weiland aan de Hummeloseweg. Nabestaanden hadden na de oorlog te horen gekregen dat het toestel in de Waal was gecrasht en afgedreven was naar de Noordzee met de lichamen van hun dierbaren er nog in. Tijdens de opgraving bleek dat 6 vliegers (4 Britten en 2 Australiërs) gesneuveld zijn in de Achterhoek. Een bemanningslid, de staartschutter, wist aan de dood te ontsnappen door boven Borculo uit het brandende vliegtuig te springen. De Lancaster explodeerde tijdens de crash omdat de complete bomlading nog aan boord was. Bij de berging van het toestel zijn vooral kleine vliegtuigdelen teruggevonden, waaronder een pantserplaat waar de RAF het nummer 470 had opgeschilderd.



Vrijheid van anderen



De schrijvers van het boek hebben vooral geprobeerd de gesneuvelde vliegers een gezicht te geven. Jonge jongens die, zoals burgemeester Aalderink het verwoordde, hun leven hebben gegeven voor de vrijheid van anderen. Aalderink was destijds een van de drijvende krachten achter de berging van de bommenwerper.

Verslaggever Sandrina Hadderingh van Omroep Gelderland maakte de documentaire Voor Altijd 21, waarvoor zij onder meer afreisde naar Engeland om de verhalen van de gesneuvelden op te tekenen.

Het boek is uitgegeven door de Steenbergenstichting die gelieerd is aan het Erfgoedcentrum Achterhoek/Liemers.