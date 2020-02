Raadslid komt uit buitenland naar Ede om ambtsgebed weg te stemmen

Het ambtsgebed in de gemeente Ede is waarschijnlijk verleden tijd.

Vanavond wordt in de gemeenteraad voor de tweede keer een hoofdelijke stemming gehouden en de kans is groot dat alle raadsleden aanwezig zijn. Daarmee is er een meerderheid voor afschaffen.



De verwachting was dat GroenLinks-fractievoorzitter Ellen Out zou ontbreken vanwege een vakantie. Ze reist donderdagochtend met de trein vanuit haar buitenlandse vakantieadres terug naar Ede. 'Het is een symbolisch onderwerp dat erg belangrijk is voor de raad maar ook voor de hele gemeente Ede,' zegt ze vlak voor vertrek.

19-20

SGP, CDA en ChristenUnie zijn voor behoud van het ambtsgebed. Zij hebben samen 19 zetels, de andere partijen 20. Twee weken geleden eindigde de hoofdelijke stemming in 19-19 omdat D66-fractieleider Salim afwezig was.



De Gemeentewet schrijft voor dat bij de volgende vergadering opnieuw wordt gestemd en dat is dus vanavond. Met de afwezigheid van Out zou de stemming vanavond in principe weer in 19 voor en 19 tegen eindigen en dan zou het voorstel van de VVD voorlopig van de agenda verdwijnen. De liberalen zagen de bui aankomen en probeerden vorige week het voorstel van de agenda te halen maar dat mislukte.