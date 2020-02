Winterswijk opent weg speciaal voor Duitsers

De weg is eigenlijk gesloten vanwege werkzaamheden, maar de ondernemersvereniging in Winterswijk had bij de gemeente gepleit voor een eenmalige openstelling.



Het is namelijk op 1 november Allerheiligen en dat is in Duitsland een feestdag. De gemeente denkt dat de Duitsers daarom massaal willen komen winkelen in Winterswijk.

De provincie heeft naar aanleiding van het verzoek van de ondernemersvereniging besloten de werkzaamheden voor één dag op te schorten.



Henk-Jan Tannemaat fractievoorzitter van de lokale partij Winterswijks belang is er blij mee: "1 november is echt een topdag voor de Winterswijkse middenstand. Daar hebben de gemeente en de provincie nu gehoor aan gegeven. Dit is klantvriendelijk denken van de gemeente Winterswijk. "



Begin februari deed de politiek partij Winterswijks Belang de oproep om aardiger te zijn voor Duitsers. Zo werd er aangeraden om Duitsers die fout geparkeerd stonden eerst een waarschuwing te geven in plaats van gelijk een boete.