Het talent ligt op straat

De voorstelling 'Een plek onder de zon' is gebaseerd op waargebeurde verhalen van dak- en thuislozen. De acteurs hebben zelf met dakloosheid en hulpverlening te maken of te maken gehad. De meesten leven op straat of wonen bij Omnizorg, het opvanghuis voor daklozen in Apeldoorn.

Een plek onder de zon

'Een plek onder de zon' is gebaseerd op het verhaal van Iddo (49). Het gaat over zijn tijd als alcoholist. In die periode zwerft hij meer dan een jaar over straat. Hij woont nu zelfstandig en is van de drank af. Het toneelstuk werpt een ander licht op het leven van daklozen en andere hulpzoekers en is vooral bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in de zorg om in gesprek te gaan over 'het gat' in de zorg.

Theateratelier Apeldoorn

Martine Jongeburger van Theateratelier Apeldoorn is de artistiek leider en begeleidt de spelers. Ze wil dak- en thuislozen een stem geven door middel van theater. Ze leert hen anders met hun situatie om te gaan door ze toneel te laten spelen. Door op het podium te staan krijgen ze meer zelfvertrouwen en durven ze beter voor zichzelf op te komen. In Gelderse Koppen aanstaande zaterdag meer over dit initiatief.