Nieuw hoofdstuk Weg naar de Bevrijding: Brabant

Wil die corridor kunnen worden gebruikt als springplank voor volgende bevrijdingsoffensieven, dan is het belangrijk dat de Duitsers in Midden- en West-Brabant geen roet in het eten kunnen gooien, lees: de aanvoerlijnen van en naar Antwerpen kunnen bedreigen. Reden voor Montgomery om met een nieuw offensief de Duitsers overal in Nederland tot over de Maas terug te dringen.

Geallieerden krijgen overwinning niet cadeau

De Duitse bevelhebbers in Noord-Limburg en Midden- en West-Brabant beseffen op hun beurt dat vasthouden aan die gebieden strategisch geen optie is, en dat beter kan worden ingezet op een stevige verdediging bij de Siegfriefdlinie langs de Duitse grens. Ze kiezen voor een gecontroleerde terugtocht over de Maas, waarbij ze het de geallieerden zo moeilijk mogelijk willen maken, bijvoorbeeld bij 's-Hertogenbosch.

Operatie Pheasant: groot offensief

Nadat begin oktober de eerste schermutselingen zijn geweest in de buurt van Tilburg en de Polen en de Britten respectievelijk Baarle-Nassau, Alphen en Hilvarenbeek hebben ingenomen, stokt de opmars. Tot 20 oktober. Dan begint Operatie Pheasant. Van drie kanten tegelijk vallen Polen, Canadezen, Britten en Amerikanen Brabant binnen: vanuit de corridor in het oosten, vanuit België en vanuit Zuid-West Nederland, waar op dat moment ook nog de Slag om de Schelde woedt.

De eerste aanval opent op 20 oktober in West-Brabant, op 22 oktober starten de Britten de aanval op Den Bosch, een belangrijk knooppunt voor de Duitse terugtocht.

