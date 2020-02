'Loterijvilla' in Winterswijk wordt geveild

De villa in Winterswijk die in 2012 verloot zou worden, wordt vandaag geveild.Eigenaar Ruud Bakker probeerde de woning twee jaar geleden te slijten door een loting.

Hij hoopte 60.000 loten van 50 euro te verkopen, wat hem in totaal 3 miljoen euro zou opleveren. Toen hij ruim 10.000 loten had verkocht, greep de Kansspelautoriteit in. Die bepaalde dat de bedachte constructie verboden is. Bakker kreeg geen straf opgelegd, omdat hij de loterij weer introk.

Koopje



De executieveiling van de villa is vanmiddag in Hotel Congrescentrum Papendal in Arnhem. Advocaat Bas Jongmans denkt niet dat de woning veel zal opbrengen. 'Het is natuurlijk uiteindelijk wat een gek er voor geeft. Het is een executieveiling, dus de kans dat de mensen een mooi koopje hebben, is natuurlijk groot. De woning was in het begin ongeveer 800.000 euro waard, dat zal het nu niet opleveren', aldus de raadsman van Bakker.