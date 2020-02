Historische stoomtrein ramt auto in Apeldoorn

In Apeldoorn is een stoomtrein van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij in aanrijding gekomen met een personenauto.

Twee personen raakten lichtgewond, maar konden ter plaatse worden geholpen. De trein is inmiddels weer vertrokken.



De auto kwam vier meter verder terecht en is door een sleepauto weggehaald. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk is gebeurd, maar de spoorwegovergang heeft geen slagbomen. De trein reed op het moment van het ongeluk wel met gematigde snelheid.



De stoomtrein wordt vooral gebruikt als een toeristische attractie. Twee maanden geleden had de stoomtrein ook al een aanrijding, toen in Loenen. Een woordvoerder van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij zei toen dat er wel vaker ongelukken zijn gebeurd in de 40 jaar dat de VSM actief is, maar dat er geen geld is voor slagbomen.