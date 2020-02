Veteranen elke avond over brug De Oversteek

De Sunsetmarch is een eerbetoon aan de geallieerde militairen die gevochten hebben voor de vrijheid van Nederland. Een jaar geleden werd de brug officieel geopend en werden de 48 lichtmasten op De Oversteek voor het eerst aangestoken. Die herinneren aan de 48 geallieerde militairen die omkwamen bij de oversteek van de Waal van Amerikaanse soldaten september 1944. Rond het tijdstip van zonsondergang worden deze lichtmasten, paar voor paar, na elkaar ontstoken in het tempo van een trage mars.

Langzame mars



Dat bracht veteraan Tim Ruijling uit Elst op het idee: 'Hoe het begon? Het is heel simpel eigenlijk. Ik las vorig jaar een artikel over de lampen op de brug De Oversteek en dat die aan gingen in het tempo van de 'langzame pas'. Toen dacht ik al, waarom loopt er niemand mee? Ik heb toen zelf al een keer meegelopen en kwam er toen achter dat het tempo een 'langzame mars' is. Dat is wat sneller dan de pas, die wordt namelijk gebruikt bij het dragen van kisten. De 'langzame mars' is zo'n 5 kilometer per uur. Het idee had ik dus al heel lang in mijn achterhoofd. Toen hebben we met een paar mensen de club Veteranen Overbetuwe opgericht en heb ik het idee weer gedropt. Daarna ging het snel. Er is een website opgericht waar veteranen zich aan kunnen melden. Afgelopen zondag liep officieel de eerste, dat was Wim van Mierlo, hij is veteraan maar ook nog in dienst. Dat kan want je bent tegenwoordig veteraan als je een keer op missie bent geweest'.



Twaalf minuten

Vanavond lopen er vier veteranen over de brug, allemaal afkomstig uit de gemeente Overbetuwe. Totaal duurt het ontsteken bijna 12 minuten. Het eerste paar dat wordt ontstoken staat onder de zuidelijke boog van de brug in een omgekeerde V. Tim Ruijling: 'Er gelden geen kledingvoorschriften, iedereen bepaalt dat zelf. Sommigen dragen een baret, een onderscheiding, een vlag of het veteranenspeldje. Ook gewone mensen mogen trouwens meelopen. Ik denk dat ik zelf de baret draag vanavond. Maar we willen nog meer. We zijn bezig om bijvoorbeeld een shawl te laten maken voor elke deelnemer, met daarop de datum van die dag. Die moet een veteraan dan al voor die tijd krijgen. Dan is ie herkenbaar als ie loopt en het wordt ook een collectorsitem'.