VVD bezorgd over 'trage brandweer'

De VVD in Provinciale Staten maakt zich zorgen over langere aanrijtijden van de brandweer.

De brandweer in Gelderland-Midden wil die in sommige gevallen met enkele minuten verruimen. Ook wil de brandweer met minder wagens gaan rijden.



Volgens de brandweer is het onmogelijk om overal binnen 5 minuten te zijn, omdat ze met vrijwilligers werkt. Die moeten van huis of van het werk naar de kazerne en zich daar dan omkleden en met 6 man uitrukken. 'Dat alleen al duurt 5 minuten', aldus Paul Joosten van de brandweer. Bij brand in woningen is de aanrijtijd 8 minuten en dat blijft zo.

Boerderijen buitengebied



De VVD denkt dat vooral boerderijen in het buitengebied de dupe zijn, schrijft de partij aan Commissaris van de Koning Cornielje. Zo zal de eerste tankautospuit er volgens de VVD wel binnen 8 minuten zijn, maar zal het langer duren voordat er een tweede ter plaatse is. 'Ook de snelle aanwezigheid van een hulpverleningsvoertuig met pomp-aanhanger is niet meer vanzelfsprekend, en dat terwijl de waterbeschikbaarheid in het buitengebied vaak problematisch is', aldus de partij.

De VVD vraagt zich ook af of de brandweer in de toekomst nog wel in staat is om snel met voldoende manschappen en materieel aanwezig te zijn bij grote natuurbranden, zoals in april op de Hoge Veluwe.