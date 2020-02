Pas op: er kan nog een stoomtrein komen

Dat zegt algemeen directeur Thijs Geurts van de VSM.



Mensen hebben haast

De stoomtreinen van de VSM rijden voor het grootste deel over historisch spoor en passeren op 20 plaatsen onbewaakte overgangen. Die overgangen worden niet frequent bereden en daar verwacht men een trein niet altijd. Maar, zegt Geurts: 'Aan de andere kant merken we ook dat mensen nogal weinig tijd hebben en denken dat ze er nog wel even langs kunnen.'

Bewaakte overgangen te duur

Dinsdag werd in Apeldoorn een auto geramd door een stoomtrein. In augustus gebeurde een soortgelijk ongeval bij Loenen. Volgens Geurts is het onbetaalbaar om alle onbewaakte overgangen waarover de VSM rijdt te voorzien van bewaakte spoorwegovergangen. Want de VSM is een vrijwilligersorganisatie die de exploitatie zonder subsidie rond moet krijgen.

Vrijwilligers voldoen aan strenge eisen

De vrijwilligers van de VSM die op de stoomtrein rijden, moeten voldoen aan strenge eisen en doen examen om te mogen rijden. Daarnaast doen ze jaarlijks herexamen.

Aantal ongevallen valt mee

Geurts benadrukt dat er niet te dramatisch moet worden gedaan over de ongevallen van de afgelopen twee maanden. 'We bestaan volgend jaar 40 jaar en het zijn ongevallen die op de vingers van een hand te tellen zijn. Toevallig zijn het er dit jaar twee.'