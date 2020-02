Koerden demonstreren in Arnhem opnieuw tegen IS

Ze vragen aandacht voor de situatie in het noorden van Irak en Syrië. De afgelopen maanden werd er vaker in het centrum gedemonstreerd door Koerden.

Herdenking voor omgekomen zus



'Vrouwen worden verkocht op de markt, kinderen worden gedood en mannen worden onthoofd', vertelt Emine Bikşin uit Zevenaar. Haar zus vertrok vrijwillig uit Turkije om te vechten tegen IS. Zij kwam daar 3 weken geleden bij om het leven. Voor de 24-jarige Layla Biskin is afgelopen zondag een herdenking gehouden in het Koerdisch centrum in Arnhem. 'Ik ben trots op mijn zus', aldus Emine Bikşin.

'IS is ook hier een gevaar'



Ook van veel andere Koerden die in Arnhem of omgeving wonen, vechten familieleden tegen IS. Ze maken zich grote zorgen om de situatie. 'IS is niet alleen een gevaar in Irak en Syrië, maar ook hier, waar tientallen jongeren vertrekken om te strijden in de jihad', zegt Semse Gullu van het Koerdisch Centrum. Door aandacht te blijven vragen voor de situatie daar, hopen de Koerden dat er meer internationale hulp komt.