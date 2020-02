Geen gesnotter en koorts meer, de griep is eindelijk voorbij

Dat blijkt uit de meest recente gegevens van de Grote Griepmeting. De afgelopen twee weken lag het aantal influenza-achtige ziektebeelden onder de epidemische drempelwaarde (350 gevallen per 100.000 inwoners).

Epidemie duurde 17 weken



De epidemie onder de gehele bevolking duurde 17 weken. Dat is een week minder dan griepepidemie tijdens de winter van 2012-2013, toen van week 48 tot met week 16 ruim 2,2 miljoen Nederlanders griep kregen. Dat was 13,3% van de bevolking. Afgelopen winter kregen in dezelfde periode 2 miljoen Nederlanders griep. Dat betreft 11,9% van de bevolking.

Tijdens de recordgriep van 2012-2013 woedden A(H3N2), A(H1N1) en B-griep. Deze winter overheerste eerst A(H3N2) en later B-griep. In beide gevallen bood de griepprik weinig bescherming.

'De griepprik die aan risicogroepen wordt aangeboden kost ieder jaar zo'n 55 miljoen euro', zegt Carl Koppeschaar, initiatiefnemer van de Grote Griepmeting. 'Met name gezonde 60-plussers zijn steeds minder bereid zich te laten vaccineren tegen griep. We zouden graag een onderzoek uitvoeren om na te gaan in hoeverre zij de griepprik nodig hebben. Als zij gezond genoeg geacht worden om langer door te blijven werken is een griepprik voor hen misschien wel overbodig? Ouderen dan ongeveer 75 jaar lopen een verhoogd risico op een ernstige longontsteking bij griep. Maar wellicht kunnen zij ook tegen longontsteking worden gevaccineerd.'

Kinderen verspreiden de griep



Kinderen zijn de meest effectieve verspreiders van het griepvirus, stelde de Grote Griepmeting al in 2003. In 2012 werd in het Verenigd Koninkrijk een aanvang gemaakt met de vaccinatie van jonge kinderen via scholen. Daarbij wordt een neusspray gebruikt in plaats van een prik.

De vaccinatie-effectiviteit is dan zeer hoog (tot 95%). Vooropgesteld natuurlijk dat ook met het juiste griepvirus wordt gevaccineerd. Het Verenigd Koninkrijk verwacht dat door het vaccineren van kinderen de griep onder ouderen zal verminderen.

Toch minder ziekmeldingen



Als gevolg van de financiële crisis melden steeds minder mensen zich ziek bij griep, uit angst hun baan te verliezen. Bedroeg het verzuimpercentage in de beginjaren van de Grote Griepmeting zo'n 85%, in de winter van 2013/14 daalde het tot slechts 66%. Er was toen wel minder griep.

Het is beter om de griep goed uit te zieken



Afgelopen winter was er sprake van een langdurig griepseizoen met ook heftiger ziekteverschijnselen. Het aantal thuisblijvers met griep nam daardoor toe tot 75%. 'Dat is nog veel te weinig', vervolgt Koppeschaar. 'Wie doorloopt met echte griep, kan bovenop de virale nog een bacteriële infectie krijgen die kan ontaarden in een longontsteking. En wat voor een zin heeft het om klasgenoten of collega's aan te steken? Als mensen met griepsymptomen minstens vijf dagen thuis zouden blijven, in plaats van te gaan werken of naar school te gaan, zou de verspreiding van griep met 75% afnemen.'