Lelijk eendje is zwaan geworden: Plein'44 genomineerd voor prijs

Plein'44 in het centrum van Nijmegen, in het verleden bij velen bekend vanwege zijn haast verzengende lelijkheid, is genomineerd voor de VKG Architectuurprijs in de categorie nieuwbouw.



Het plein is een van de drie genomineerden. Ook een boekengebouw in Zoetermeer en een sociaal woningbouwproject in Hoogezand-Sappemeer maken kans. Plein'44 is de laatste jaren ingrijpend gerenoveerd. De prijs wordt toegekend aan renovatieprojecten waarin kunststof gevelelementen (kozijnen, ramen en deuren) op duurzame en esthetische wijze deel uitmaken van het ontwerp.



Wie over het plein wil flaneren, doet er wel goed aan op hobbels te letten.