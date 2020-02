Wapenveld is situatie Ennerveld zat

Het pand op het terrein is gekraakt en volgens de beide organisaties zijn er in enkele weken al tientallen aanhoudingen geweest voor drugsbezit, overlast, overtredingen en feesten zonder vergunning in een Natura2000-gebied.

De organisaties willen snel een overleg met de provincie om te praten over een 'duurzame' oplossing, zo schrijven zij in een brief aan Provinciale Staten.



Voor het Ennerveld is in het verleden een bouwvergunning afgegeven voor het bouwen van een bungalowpark op het voormalige campingterrein. Bij de Raad van State zijn de plannen gestrand en is de eigenaar Ennerveld BV failliet gegaan.

In Wapenveld zijn er zorgen over de verpauperde gebouwen op het Ennerveld, die volgens de brief aan Provinciale Staten, een aanzuigende werking hebben op criminelen. Koperdieven zouden er bijvoorbeeld regelmatig actief zijn om koperen leidingen uit de grond te halen. Bovendien is er angst dat de lege panden in brand worden gestoken.

'Een situatie die voor ons dorp onaanvaardbaar is en die, mede gezien het verleden van deze locatie, veel vragen oproept bij de bevolking.'