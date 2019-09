Meeste Halt-straffen in Groesbeek; kijk hoe het in uw gemeente is

Het valt op dat vooral in de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn, Wijchen en Geldermalsen relatief veel jongeren tussen de 12 en 18 jaar worden doorverwezen naar Halt.

Vorig jaar hebben in heel Nederland 16.891 jongeren een Halt-straf uitgevoerd. Dat is ongeveer evenveel als de jaren ervoor. Dat blijkt uit cijfers van Halt.



Jongeren krijgen een Halt-straf voor zaken als winkeldiefstal, schoolverzuim, vuurwerkovertredingen en verstoring van de openbare orde. Maar het komt ook voor bij zware delicten als mishandeling of belediging van een ambtenaar in functie. Ze krijgen dan bijvoorbeeld een werkstraf. Ook moeten ze hun excuses aanbieden.



Klik op uw gemeente om het aantal Halt-straffen per 1000 jongeren te zien

Groesbeek scoort relatief hoog



In Apeldoorn werden de meeste jongeren (183) naar Halt doorverwezen, gevolgd door Nijmegen (147), Arnhem (117) en Ede (105). Maar gerekend naar het aantal doorverwijzingen per 1000 jongeren, dan is Groesbeek koploper: 25,9 per 1000 jongeren in Groesbeek gingen in de fout en kregen een Halt-straf. Daarna volgen Millingen aan de Rijn (21,9), Wijchen (20,8) en Geldermalsen (17,6).

Rozendaal 'braafst'



De 'braafste' gemeenten zijn Druten (3,8 per 1000 jongeren), Heerde (2,9), Montferland (2,2) en in de gemeente Rozendaal werd in 2014 zelfs geen enkele jongere doorverwezen naar Halt.

Foto: ANP