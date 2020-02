Waar kwam die wind nou vandaan?

Meteo Group had de windvlagen niet voorzien.

In de atmosfeer heeft zich waarschijnlijk een supercell ontwikkeld. Een supercell is een bui die om zijn eigen as draait en waarbij windhozen kunnen ontstaan. Het was niet de bui zelf die voor de overlast zorgde maar de windhoos die onder andere 3 boerderijen fiks beschadigde.



Volgens Reinout van den Born van Meteo Group trokken de buien vanuit Nijmegen richting het noordoosten. Van den Born: 'Zaterdag ging eigenlijk alles anders dan we verwacht hadden. De buien kwamen het land in en werden steeds actiever. Er was een wolk die om zijn eigen as draaide, waarvan de buien in Arnhem vielen. Daar was sprake van een fikse wolkbreuk. Boven Nijmegen was aan de basis van die bui een rare wolk te zien die begon te draaien en allemaal lage flarden in zich opzoog. Uiteindelijk zocht dat geheel de grond nabij Zelhem en dan heb je dus een tornado of een windhoos.'

Dat concludeert Van den Born na uitspraken van onder meer Boer Uenk. Tegen Omroep Gelderland vertelde de boer hoe hij vanuit zijn trekker zag dat de wind draaide. Voordat hij het wist zat hij ineens middenin de tornado. Op Radio Gelderland legde Reinout van den Born uit waarom tornado's moeilijk te voorspellen zijn.