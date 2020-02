Tien tips voor miljonairs

Zondag overkwam het een gezin in Huissen, dat 710.000 euro won bij de Postcode Loterij.



Ineens ben je rijk, in sommige gevallen zelfs miljonair! Wat moet je doen, of vooral niet doen? Een nieuwe huis kopen, geld weggeven aan familie of stoppen met werken? Bij de Postcodeloterij hebben ze iemand in huis die prijswinnaars begeleidt na het winnen van een groot geldbedrag.

Bea Post begeleidt al sinds 1990 de grote winnaars van de Postcode Loterij. Door de jaren heen heeft ze veel ervaring opgebouwd en heeft tien tips voor mensen die in één klap rijk zijn.

1 Maak een testament

2 Ga op vakantie, neem de rust om alles te laten bezinken

3 Leen geen geld uit, geef liever iets waar iemand wat aan heeft

4 Ga niet meteen verhuizen

5 Maak geen geheim van je prijs

6 Probeer boven kritiek te staan

7 Blijf iets doen qua werk

8 Stel samen met een onafhankelijke deskundige een financieel plan op

9 Probeer je oude patronen en gewoontes vast te houden

10 Laat een anonieme vriend of familielid offertes aanvragen

Een nieuw huis



De meeste winnaars investeren hun nieuwe fortuin in het huis, zegt Bea Post. 'Veel winnaars verbouwen hun huis of verhuizen naar een grotere woning. Die gaan dan van een rijtjeshuis naar een villa bij het park. Of ze bouwen iets nieuws, als er in hun omgeving bouwgrond te koop is. Vrijwel altijd blijven ze in hun oude woonplaats. Vanwege de kinderen die niet naar een andere school willen, of vanwege de contacten met familie en vrienden die ze niet willen loslaten. Dat vind ik altijd een positief punt. Dat ze blijkbaar zo gelukkig waren met hun oude leven dat ze in dezelfde kring willen doorgaan.'

De buurman



Bea Post waarschuwt ook voor de gevaren die op de loer liggen. 'Er duikt altijd wel een buurman op die ervaring heeft met beleggen en daar voor een tante zogenaamd veel succes mee had. Die zogenaamde deskundigen uit de omgeving van de winnaars roepen altijd het hardste dat begeleiding uit Amsterdam helemaal niet nodig is, omdat ze in hun eigen kring genoeg kennis in huis hebben om dat te regelen. Dan denk ik vaak: in wiens belang zeg je dit? Maar ik hou mijn mond. Ik zou onze begeleiding nooit opdringen. Wie niet wil, die wil niet. Toch denk ik soms: oh jee. Als ze het geld zo verdelen als ze het nu vertellen, gaat het mis. Hier wordt de belasting de lachende derde.'