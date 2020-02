Volkert van der G. blijft verlost van enkelband

Dat heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald in het hoger beroep dat was aangespannen door het OM.

Van der G. kwam in mei onder voorwaarden vrij, nadat hij twee derde van zijn straf van 18 jaar cel had uitgezeten. Hij woont sinds 28 mei in Apeldoorn.

Behalve de enkelband golden ook enkele locatieverboden. Van der G. mocht niet in Rotterdam, Hilversum, Den Haag, Tilburg en Krimpen aan den IJssel komen. De rechter schrapte die voorwaarden.

Geen problemen



Het hof ziet geen aanleiding om de enkelband en de locatieverboden opnieuw in te voeren. 'De periode na 30 juli is zonder problemen verlopen. In die periode gold het locatieverbod niet en droeg Van der G. geen enkelband. Tevens weegt mee dat het contactverbod met de familie van Pim Fortuyn en de chauffeur gehandhaafd blijft. Van der G. heeft zich ook steeds aan de bijzondere voorwaarden gehouden.'