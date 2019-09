Bevrijdingsvuur op fiets naar Auschwitz en weer terug

Het Bevrijdingsvuur Wageningen is dinsdagavond ontstoken in het Overijsselse Markelo.

Het vuur gaat daarna naar Auschwitz.



Vanuit deze Poolse stad, die vooral bekend is geworden door het concentratiekamp uit de Tweede wereldoorlog, gaat het vuur weer terug naar Nederland. Een groep Gelderse studenten fietst met het vuur langs diverse Europese plaatsen om vervolgens op 5 mei te arriveren in Wageningen.

Liberation Tour

De zogeheten 'Frank Graham Cycle Liberation Tour' draagt de naam van een Canadese veteraan. Frank Graham steekt 5 mei de vlam aan en geeft daarmee het startsein voor de festiviteiten op Bevrijdingsdag. Onder de fietsers zijn ook twee leerlingen van ROC Rijn IJssel uit Gelderland. Zij maken video-opnames van de fietstocht.

Gitzwarte plek in geschiedenis

Het is voor de tweede keer dat de 'Frank Graham Cycle Liberation Tour' wordt gereden. De eerste begon vanuit Normandië en was een groot succes. Het Canada Comité Markelo hoefde daarom niet lang na te denken over een vervolg.



Na overleg met Frank Graham, een aantal deelnemers, gastgezinnen, vrijwilligers en het zustercomité in Canada, is dit jaar gekozen voor het thema concentratiekampen. De tour startte volgens de organisatie op een 'gitzwarte plek' in de geschiedenis, het concentratiekamp Auschwitz in Polen.



Theresienstadt en Dresden

Daarna fietsen de studenten een stukje door Tsjechië naar Theresienstadt waar een deel van de stad een Joods getto was ten tijde van de oorlog. De tocht wordt vervolgd naar Dresden in Duitsland, een stad die in de oorlog door de geallieerden is plat gebombardeerd.



Via een tussenstop van een paar dagen in Berlijn, fietst de groep naar concentratiekamp Bergen-Belsen. In dit kamp kwam Anne Frank begin 1945 om. De tocht wordt vervolgd via Westerbork naar Markelo.