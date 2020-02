Voorlopig geen asielzoekers in Oldenkotte

Er komen voorlopig geen asielzoekers in de voormalige tbs-kliniek Oldenkotte in Rekken.

Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland besloten.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers wil in eerste instantie 210 vluchtelingen opvangen in de voormalige kliniek. Het college zegt daar nee tegen. Er moet eerst meer duidelijkheid komen rondom de tijdsbesteding van asielzoekers, het vervoer en onderwijs.

Om asielzoekers te huisvesten in de kliniek moet er een bestemmingsplanwijziging komen. De asielzoekers zouden geplaatst kunnen worden als de gemeente daarover een gedoogbesluit zou nemen. 'Er is geen enkel draagvlak voor een gedoogconstructie.'

Nog niet definitief



Begin oktober was er een bewonersbijeenkomst. Daar werd duidelijk dat Rekkenaren tegen de komst van asielzoekers zijn. Herman Aarnink van de belangenvereniging Rekken laat namens de inwoners weten dat de kou nog niet uit de lucht is. 'De toekomst blijft onduidelijk. De gemeente heeft niet gezegd dat ze tegen het plan is.'

Het COA zegt het jammer te vinden dat er nu nog geen akkoord is met de gemeente. 'Maar we blijven in gesprek en gaan kijken hoe het vervolg er uit ziet', zegt Jeanette Scholten van het COA. De behoefte aan opvangcentra blijft volgens Scholten groot. Het COA is met verschillende gemeenten in gesprek.